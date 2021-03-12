Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Durumum iyi hafif atlatıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Mart tarihinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı ve doktorların tavsiyesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in telefonda görüştüğü Erbaş, sağlık durumuna ilişkin detayları aktardı.
"Sağlık durumum iyi"
Hastalığının hafif seyrettiğini ifade eden Erbaş, "Sağlık durumum iyi." açıklamasında bulundu.
Birkaç gün içinde taburcu olacak
Kendisi hakkında yürütülen karalama kampanyalarına değinmeyen Erbaş, vatandaşlardan dua istedi.
Diyanet İşleri Başkanı, birkaç gün içerisinde taburcu edilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hocayı aradım. Sesi çok iyi, morali yerindeydi. Ankara Şehir Hastanesi doktorlarının tedavisi ile hafif atlattığını söyledi. Aleyhinde yürütülen tezviratın üzerinde durmadı. Dua etti. Bir kaç güne taburcu inşallah. Soranlara selamlarını iletti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hocayı aradım. Sesi çok iyi, morali yerindeydi. Ankara Şehir Hastanesi doktorlarının tedavisi ile hafif atlattığını söyledi. Aleyhinde yürütülen tezviratın üzerinde durmadı. Dua etti. Bir kaç güne taburcu inşallah. Soranlara selamlarını iletti.— Ersin Çelik (@ersinceliq) March 12, 2021