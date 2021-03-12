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ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Durumum iyi hafif atlatıyorum

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve doktorların tavsiyesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, durumunun iyi olduğunu ve hastalığı hafif geçirdiğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Erbaş.
Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Mart tarihinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı ve doktorların tavsiyesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in telefonda görüştüğü Erbaş, sağlık durumuna ilişkin detayları aktardı.

"Sağlık durumum iyi"

Hastalığının hafif seyrettiğini ifade eden Erbaş, "Sağlık durumum iyi." açıklamasında bulundu.

Birkaç gün içinde taburcu olacak

Kendisi hakkında yürütülen karalama kampanyalarına değinmeyen Erbaş, vatandaşlardan dua istedi.

Diyanet İşleri Başkanı, birkaç gün içerisinde taburcu edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

İftira korosu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını yaydılar
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İftira korosu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını yaydılar

Ayşenur Arslan ve Emin Çapa'nın Halk TV'de trollük yaptı:
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Ayşenur Arslan ve Emin Çapa'nın Halk TV'de trollük yaptı: "Ali Erbaş Amerikan Hastanesi'nde tedavide" dedikten 1 dakika sonra kendini yalanladı
Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında ortaya atılan 'Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor' yalanını gündeme getirdi. Erbaş'ın şehir hastanesi yerine lüks ve özel hastaneyi tercih ettiğini belirten Arslan, birkaç dakika sonra 'Evet şimdi uyardılar. Amerikan Hastanesi'nde değilmiş, Ankara'eda öyle bir hastane yokmuş' dedi.


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