Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Şeker Bayramı' ifadesine tepki

Diyanet İşleri Başkanı: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Şeker Bayramı' ifadesinin yanlış olduğunu belirterek, "Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler" dedi.