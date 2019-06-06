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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Şeker Bayramı' ifadesine tepki

Diyanet İşleri Başkanı: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Şeker Bayramı' ifadesinin yanlış olduğunu belirterek, "Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı'nda gündeme gelen 'Şeker Bayramı' tartışmalarına açıklık getirdi.

Bu şekilde kullananlar lütfen vazgeçsin

  • Twitter'dan mesaj yayımlayan Prof. Erbaş, "Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı diye ifade edilmesi yanlıştır. Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir. Böyle bir ifade Ramazan'ın kutsiyetine hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler" dedi.

Tatil değil

"Bayramı tatil olarak görmeyelim" diyen Erbaş, "Bu bir ibadettir. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım" ifadelerini kullandı.

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