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ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayramların hayır ve bereketine her zamankinden daha çok muhtacız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, acılar, savaşlar ve gözyaşlarının kuşattığı dünyada sevinçleri çoğaltmak, hüzün ve kederleri azaltmak için bayram günlerinin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayramların hayır ve bereketine her zamankinden daha çok muhtacız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bayramların Allah'ın müminlere sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği güzide zaman dilimleri olduğunu bildirdi.

"Bir inanç ve adanış nişanesinin bereketli mevsimi" olan Kurban Bayramı'nın gelişiyle hanelere neşe ve huzur bahşedildiğini vurgulayan Erbaş, kurbanın Allah'a itaatin ve onun yolunda fedakarlığın ifadesi olduğunu anlattı.

Kurbanın aynı zamanda "Allah'ın rızasını kazanmak için dünyalık nimetlerden vazgeçebilmenin göstergesi" olduğunu belirten Erbaş, "Bütün ibadetlerimizde olduğu gibi kurbanlarımızın gayesi de Rabb'imize kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır." ifadesini kullandı.

"Bayramların hayır ve bereketine her zamankinden daha çok muhtacız"

Bayramda ihtiyaç sahiplerinin ve kimsesizlerin duasının alınması gerektiğinin altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bayram günlerini, acıların, savaşların ve gözyaşlarının kuşattığı dünyamızda sevinçlerimizi çoğaltmak, hüzün ve kederlerimizi azaltmak için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Gönüllerin ihya edildiği bu rahmet günlerinde anne babamızın, aile büyüklerimizin ve komşularımızın hatırını sormalı, dualarını almalıyız. Akrabalık haklarına riayet ederek sıla-i rahimde bulunmalıyız.

Yardıma muhtaç bir yaşlıdan, evladını yitirmiş bir anneden, baba özlemi duyan bir yetimden, şefkat bekleyen bir mağdurdan, merhamet isteyen bir mazlumdan alınacak dualar, Allah’ın rızasını kazanmamıza vesile olacak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, birlik-beraberlik, paylaşma, dayanışma gücümüzü artıracaktır.

Bayramımız başkalarının bayramına, bayram sevincimiz başkalarının sevincine vesile olsun. Birbirimizi hatırlamaya, kardeşlik ahdimizi yenilemeye, dostlukları pekiştirmeye, dargınlık ve düşmanlıkları terk etmeye fırsat olsun. Zira yaşadığımız dünyada bayramların hatırlattığı değerlerin hayatımıza getirdiği hayır, iyilik, merhamet ve berekete her zamankinden daha çok muhtacız."

  • Erbaş, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın ruhlara dirlik, kalplere huzur, hanelere bereket, ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesi dileklerinde bulundu.

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