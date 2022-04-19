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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak lanetledi.

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Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsveçte Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Erbaş, İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son vermesini isteyen Prof. Dr. Erbaş, şunları kaydetti:

  • "İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında Müslümanlara ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırılara karşı gerekli müdahalenin yapılmaması ve nefret suçunu alenen işleyen bu yapılara yetkili merciler tarafından göz yumulması kabul edilemez. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum."

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