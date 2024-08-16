Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurban etlerini Gazze'ye ulaştırdık

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, Filistin'in yanında olduklarını ifade etti.





Elimizle, dilimizle, kalbimizle Filistin’in yanındayız.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak soykırımcı işgalcilerin saldırıları altında mücadele eden mazlum Gazze halkına milletimizin emanet ettiği kurbanları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Kurban… pic.twitter.com/qOEEBuQMSn — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 16, 2024





Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak soykırımcı işgalcilerin saldırıları altında mücadele eden mazlum Gazze halkına Türk milletinin emanet ettiği kurbanları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:







