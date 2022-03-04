Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’daki cami saldırısını tel’in etti

Hayat

Yerli haber uygulaması GZT yenilendi

Son dönemlerde yaşanan olaylar güvenilir haber uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Sosyal medyaların algoritma ve ideolojik tavrına karşı yerli bir haber uygulaması olarak öne çıkan GZT, güncellenen versiyonuyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.