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ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’daki cami saldırısını tel’in etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan’ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camii’ne yapılan bombalı saldırıyı tel’in ederek, “Yaşanan saldırıda vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’daki cami saldırısını tel’in etti
​Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan’ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camii’ne yapılan bombalı saldırı nedeniyle Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Yaşanan saldırıda vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

Başkan Erbaş, yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, “Müminlerin bayram günü olan Cuma gününde camide bulunan masum insanların canlarına kast eden insanlığını kaybetmiş bu zihniyeti şiddetle tel’in ediyorum. Yüce Rabbimiz zalimlere fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.

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