Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Roble ile görüştü

Gündem

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç itiraf etti: O gün ilaç almıştım önümde duran araca vurmuş oldum

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kaza yaptığı ve karşı tarafa rüşvet teklif edildiği iddiaları yeni bir boyut kazandı. Maltepe Belediyesi, 2 Nisan’da bir açıklama yayınlayarak kazayı Belediye Başkanı Kılıç’ın değil de N.E.A isimli bir personelin yaptığını duyurmuştu. Belediye Başkanı Ali Kılıç bugün Maltepe Belediyesi Meclisi’nde yaptığı konuşmada kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Kılıç, “Şoförüm izinliydi. Eve giderken Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halindeyken önümde bulunan beyaz bir araç ani fren yaptı. Ben de arkadan önümde duran araca vurmuş oldum” dedi. Alkollü olduğu iddialarını yalanlayan Kılıç, kaza günü bir göz operasyonu geçirdiğini ve ilaç aldığının bilgisini paylaştı. Kılıç, İstanbul’da buna benzer on binlerce kaza yaşandığını da sözlerine ekledi.