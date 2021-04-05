Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Roble ile görüştü
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Roble ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Ömer Ali Roble ile bir araya geldi. Din eğitimi ve hizmeti konusunda iş birliğinin önemine dikkati çeken Erbaş, bu alanlarda Başkanlık olarak destek verebileceklerini Roble'ye iletti.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Somali Din ve Evkaf Bakanı Roble ile görüştü
Ali Erbaş ve Ömer Ali Roble

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Roble ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Din eğitimi ve hizmeti konusunda iş birliğinin önemine dikkati çeken Erbaş, bu alanlarda Başkanlık olarak destek verebileceklerini Roble'ye iletti.

Somali'deki dini yaşam hakkında Erbaş'a bilgi veren Roble ise Türkiye'nin, tüm Müslümanlar için önemli olduğunu ve aşırılıklarla mücadele, din eğitimi ve hizmeti alanında Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

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