Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek

Dünya

Rusya’da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlerin cezai vasıfları belli oldu: Terör eylemi

Virüsün bulaşmasına neden olacaklara, 12 bin 300 dolara kadar para veya 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bir kişinin ölümüne neden olanlar 24 bin 600 dolara kadar para veya 5 yıla kadar hapis, 2 ve daha fazla kişinin ölümüne neden olanlar ise 7 yıla kadar hapis cezası alacak. Ülkedeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı 658’e ulaştı.