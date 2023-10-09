Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin'e destek mesajı

"Yıllardır devam eden zulüm, işgal ve ambargoyla mazlum Filistin halkı maalesef en temel haklarından mahrum bırakılmakta, mallarına, evlerine el konulmakta, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına saldırılmaktadır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegane yolu işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Masum insanların zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Her zaman olduğu gibi bizler mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, bir an önce tüm coğrafyanın barış ve huzura kavuşmasını diliyoruz."