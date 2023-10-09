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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin'e destek mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail-Filistin gelişmelerine ilişkin, "Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegane yolu, işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır." dedi.

17:14 . 9/10/2023 Pazartesi
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Ali Erbaş

Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail-Filistin arasındaki gelişmelere ilişkin, "Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegane yolu, işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirtti. Erbaş, açıklamasında şunlara yer verdi:

  • "Yıllardır devam eden zulüm, işgal ve ambargoyla mazlum Filistin halkı maalesef en temel haklarından mahrum bırakılmakta, mallarına, evlerine el konulmakta, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına saldırılmaktadır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegane yolu işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Masum insanların zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Her zaman olduğu gibi bizler mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, bir an önce tüm coğrafyanın barış ve huzura kavuşmasını diliyoruz."



#Ali Erbaş
#Filistin
#İsrail
25 dakika önce
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