Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Hataydaki camide çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin soruşturma talimatı
HATAY

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'daki camide çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin soruşturma talimatı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 63 yaşındaki müezzin Necmi G.'nin, cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki B.G'yi darp ettiği ileri sürüldü. O anların videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görüntülere ilişkin soruşturma talimatı verdiğini ve konuyu sonuna kadar takip edeceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Hataydaki camide çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin soruşturma talimatı
Müezzinin çocuğu darp ettiği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesindeki Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii'de görev yapan müezzin Necmi G, namaz kıldıktan sonra cami içerisinde gürültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi. Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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  • Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bazı medya mecralarında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam'ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde, onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez."

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Her gün eşi tarafından darp edilen 3 çocuk annesi kaçıp annesine sığındı
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Söke’de alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Ü.K.’nin şiddetine maruz kalan Özlem K.’nin yüzü eşi tarafından tanınmaz hale geldi. Kocasından kaçarak ailesinin yanına sığınan genç kadın, bu sefer de ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Üç çocuk annesi Özlem K., şikayetçi olduğu kocasının elini kolunu sallayarak dolaştığını belirterek öldürülmekten korktuğunu söyledi.
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Eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını söyleyen Özlem K., 22 yaşındayım 7 yıl önce eşim Ü.K. ile evlendik, evlendiğimiz günden bugüne sürekli kendisinden çocuklarım önünde şiddet görüyordum. Eşim sürekli alkol alıp beni darp ediyordu bu zamana kadar çocuklarım için kendisine katlandım ama bu saatten sonra dayanacak gücüm kalmadı. Buradan yetkililere sesleniyorum benim sesimi duyup yardım etsinler, eşim devamlı beni hor görüyordu sürekli bana rencide edici sözler sarf ediyordu. Beni hiçbir zaman insan yerine koymadı sürekli benden utandığını beni sevmediğini söylüyordu. Yine en son alkol alıp saçlarımı yolup her yerimi morarttı. Hamileyken bile eşim tarafından sürekli şiddet ve hakarete maruz kalıyordum, bu konuyu ailesi ile paylaştım fakat ailesi hiç ses çıkarmayarak çocuklarının yaptığı bu şiddeti görmezden gelerek sessiz kaldılar. Can güvenliğim yok eşim beni sürekli arayarak tehdit ediyor buradan yetkililere sesleniyorum sesimi duysunlar dedi.
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Şiddete maruz kalan Özlem K.’nin annesi Gülay T. ise, Benim kızım 7 yıl önce Ü.K. ile evlendi. Benim kızım 7 yıldır eşinin şiddetine maruz kaldı. Ne zaman kızımın evine gitsem kızımı morluklar içinde görüyordum. Söke’nin şehir merkezine uzak bir yerde oturdukları için bu kadar şiddete maruz kaldığını bilmiyordum. Daha sonra kızım ve eşi Söke ilçe merkezine göçtüklerinde kızımın ne kadar işkence gördüğüne tanıklık etmiş oldum. Kızım eşi ile birlikte her kavga edişinde beni telefonla arayarak ’anne gel kurtar beni’ diyerek ağlıyordu. Birkaç defa damadım olan Ü.K.’yi uyardım fakat beni dinlemeyerek huyundan vazgeçmedi. Alkol damadım Ü.K.’yi perişan etmiş. İnsan eşini bu hale getirir mi? Bir insan bu kadar cani olamaz. Kendisinden şikayetçi olduk fakat serbest bırakıldı, elini kolunu sallayarak hala daha geziyor adaletin yerini bulmasını istiyoruz ve bu şahıs bir an önce cezasını çeksin diye konuştu.
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Her gün eşi tarafından darp edilen 3 çocuk annesi kaçıp annesine sığındı
Aydın Söke'de kocası tarafından adeta işkence yapılan genç kadının yolunmuş saçları, mosmor olmuş yüzü görenlerin yüreklerini dağlıyor. Her gün darp edilip işkenceye tabi tutulduğunu ve şu anda kaçıp geldiği annesinin evinde ölüm tehdidi aldığını belirten 22 yaşındaki 3 çocuk annesi Özlem K., kadın cinayetine kurban gitmek istemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

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