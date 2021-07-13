Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'daki camide çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin soruşturma talimatı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 63 yaşındaki müezzin Necmi G.'nin, cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki B.G'yi darp ettiği ileri sürüldü. O anların videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görüntülere ilişkin soruşturma talimatı verdiğini ve konuyu sonuna kadar takip edeceğini belirtti.
Dörtyol ilçesindeki Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii'de görev yapan müezzin Necmi G, namaz kıldıktan sonra cami içerisinde gürültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi. Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bazı medya mecralarında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam'ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde, onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez."