Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan hicri yeni yıl mesajı: Bir vesile bilmeliyiz

“Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) ’Muhacir, Allah’ın yasakladıklarını terk eden kimsedir’ (Buhari, İman, 4) hadis-i şerifi, hicretin bu evrensel boyutuna işaret etmektedir. Bu bakımdan bize bakan yönüyle hicret, insan onur ve haysiyetini yaralayan her türlü söz, tutum ve davranıştan sıyrılıp Kur’an ve sünnetin hayat veren ilkelerine, ölçülerine ve değerlerine tutunmaktır. Zihnimizi yoran ve kalbimizi örseleyen her türlü kötülükten, günahtan, haramdan uzaklaşıp İslam’ın bizi eşref-i mahlûkat kılan hakikatleriyle buluşmaktır. Kibir, gurur, haset, gıybet, hile, kıskançlık, bencillik, cimrilik, tembellik gibi olumsuzluklardan yüz çevirip Peygamber Efendimizin örnek ahlakını kuşanmaktır. Bizi ayrıştıran, parçalayan, zayıflatan her türlü tavır ve davranışı terk edip birlik-beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın, hayırda ve iyilikte yardımlaşmanın iyileştirici ve birleştirici dünyasına yol almaktır. Dolayısıyla bizler, öncelikle her geçen gün tükenmekte olan ömrümüzün ve hayatımızın muhasebesini yapmak için hicri yılbaşını bir vesile bilmeliyiz. Kapsamlı bir tefekkürle hicretin ruhunu kavramaya çalışmalı; kalbimizi, yolumuzu ve yönümüzü Rasulullahın hicretle ikame ettiği değerlere sabitlemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ediyor; yeni yılın birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”