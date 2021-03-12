Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fitre açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Sözcü ve Cumhuriyet gibi bazı muhalif yayın organlarında dün 'Fitre miktarı belli oldu' şeklinde haberler yayınlandı. Söz konusu yalan haberde; "Diyanet bu yılki fitre miktarını 30 lira olarak belirledi. Fitre, Ramazan'da Müslümanların fakirlere vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

Diyanet bir kişi için gerekli fitre miktarını günlük 30 lira olarak belirledi. 2011'de 7.5 lira olan fitre miktarı geçen yıl 27 liraydı. Bu yılki aylık asgari ücret ise 2 bin 825 lira ve 4 kişilik bir aileye bölündüğünde kişi başına günlük 24 lira düşüyor. Diyanet'in belirlediği rakam ise bundan 6 lira daha fazla." ifadeleri kullanıldı.

"Önümüzdeki hafta paylaşılacak"

Diyanet İşleri Başkanlığı ise çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır."

REKLAM

Diyanet’ten asılsız fitre haberlerine ilişkin açıklamahttps://t.co/hAfBvkOOOA pic.twitter.com/srUEMv9wSK — Diyanet (@diyanetbasin) March 12, 2021

GÜNDEM Sosyal medya yalanlarında bugün: Diyanet kıble uzmanı alacak

GÜNDEM İftira korosu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını yaydılar