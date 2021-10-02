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ANKARA

Diyanet’e karşı itibar suikastı yapılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumu hedef alan sistematik yalanlara sert tepki gösterdi. Erbaş, “Bu milletin değerlerine yabancı çevrelerce üretilen yanlış bilgi üzerinden itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Diyanet’e karşı itibar suikastı yapılıyor
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Ali Erbaş, yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden Diyanet’i hedef alan yorumlar için “Bu milletin değerlerine yabancı çevrelerce üretilen yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor” dedi. Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda konuşan Erbaş, İslam coğrafyasında din üzerinden yaşanan kargaşanın Türkiye’de yaşanmamasında, Diyanet’in varlığının önemli olduğunu söyledi. Erbaş, şunları kaydetti:

  • “Ne var ki, görsel, yazılı ve sosyal medya organlarında zaman zaman bunu özellikle ifade etmeliyim ki, başkanlığımızla ilgili asılsız, iftira dolu, art niyetli olduğu aşikar haberlere ve paylaşımlara da şahit oluyoruz. Bu milletin değerlerine yabancı çevrelerce üretilen yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden bir algı yönetimi ve itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını da görüyoruz.

Edirne’de hafızlığını tamamlayan 48 öğrencinin icazeti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle verildi.
Edirne’de hafızlığını tamamlayan 48 öğrencinin icazeti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle verildi.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

“Bilinmelidir ki bu gibi durumlar, milletimizin geleceğine yönelik yapacağımız hizmetlerden bizleri asla alıkoyamayacaktır. Ancak milletimizin dini ve sosyal hayatına, insanlığın huzur ve geleceğine hizmet eden teşkilatımızın mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilebilir bir tutum değildir.

  • Din hakkında yazıp konuşan herkese önemli sorumluluklar düşmektedir. Hakikate karşı vefasızlık, hastalıklı bir kalbin ve aklın sonucudur. Nefsine, ihtiraslarına, ön yargılarına teslim olarak hakka, hakkaniyete karşı vefasızlık yapmak, kişinin, vicdanına, kalbine, çevresine, toplumuna ve insanlığa karşı en büyük kötülüktür.”
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