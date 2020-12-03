Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor: Oğlumu HDP aldı PKK'ya verdi
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor: Oğlumu HDP aldı PKK'ya verdi
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. 3 Eylül 2019'dan bu yana nöbet tutan annelerden Nazlı Sancar, "Kızımın elimden kalem aldılar, silah verdiler" derken, anne Cennet Kabaklı ise isyanını şöyle dile getirdi: "Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi"
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 458. gününde sürüyor.
Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, eyleme evlatlarına kavuşuncaya kadar devam edeceklerini söyledi. 9 yıldır kızından haber alamadığını belirten Sancar, "Kızımın hayalini çaldılar. Kızımın elimden kalem aldılar, silah verdiler. Benim kızım hayalleri okumaktı." ifadesini kullandı.
"Kızım, devlet güçlerine teslim ol. Senin elinden kalem alıp silah verdiler. Gel kızım onlar haindir, onların içinde kalma. Gel devletimize teslim ol."
Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı ise oğlunun çok özlediğini dile getirdi.
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Kabaklı, şunları kaydetti:
"Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi. Ben evladımı istiyorum. HDP'nin parmağı var içinde. Ne istediler benim evladımdan? Buradan diğer illere de sesleniyorum. Çocukları kaçırılan annelere, babalara sesleniyorum; gelsinler, birlik olalım ve evlatlarımızı isteyelim. Dağdaki evlatlarını indirsinler. Gelsinler, korkmasınlar."