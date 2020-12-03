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DİYARBAKIR

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor: Oğlumu HDP aldı PKK'ya verdi

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor: Oğlumu HDP aldı PKK'ya verdi

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. 3 Eylül 2019'dan bu yana nöbet tutan annelerden Nazlı Sancar, "Kızımın elimden kalem aldılar, silah verdiler" derken, anne Cennet Kabaklı ise isyanını şöyle dile getirdi: "Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi"

Haber Merkezi AA
Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'dan bu yana evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor.
Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'dan bu yana evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 458. gününde sürüyor.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, eyleme evlatlarına kavuşuncaya kadar devam edeceklerini söyledi. 9 yıldır kızından haber alamadığını belirten Sancar, "Kızımın hayalini çaldılar. Kızımın elimden kalem aldılar, silah verdiler. Benim kızım hayalleri okumaktı." ifadesini kullandı.

  • "Kızım, devlet güçlerine teslim ol. Senin elinden kalem alıp silah verdiler. Gel kızım onlar haindir, onların içinde kalma. Gel devletimize teslim ol."

HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
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7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katılan Esmer Koç, kızını kaçırıp PKK'ya teslim edenlerin yakalanıp cezaevine girdiğini belirterek, kızına kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu. 7 yıldır kızını bulmak için aramadığı yer kalmadığını ifade eden Koç, şunları söyledi:
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2013'te kızım PKK yandaşı 4 kişi tarafından kaçırıldı. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Kızımı bulamadım. Bir haber de alamadım. Öldü mü kaldı mı? Onu da bilmiyorum. Kızımı kaçıranlar akrabalarımızdı. Emniyete gidip davacı olduk. Allah devletimizden razı olsun, onları yakalayıp cezaevine koydu. Kızıma sesleniyorum; her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Onlar seni bana getirir. Ceza da vermeyecekler sana kızım. Orası senin yerin değil. Seni orada ölüme mahkum etmişler. Kaç onların elinden. Seni her yerde aradım. Ne seni bana gösterdiler ne de yerini söylediler. 7 yıldır perişanım, huzur kalmadı bizde.
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HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 426'ncı günde de sürüyor.

"Birlik olalım ve evlatlarımızı isteyelim"

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı ise oğlunun çok özlediğini dile getirdi.

Kabaklı, şunları kaydetti:

  • "Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi. Ben evladımı istiyorum. HDP'nin parmağı var içinde. Ne istediler benim evladımdan? Buradan diğer illere de sesleniyorum. Çocukları kaçırılan annelere, babalara sesleniyorum; gelsinler, birlik olalım ve evlatlarımızı isteyelim. Dağdaki evlatlarını indirsinler. Gelsinler, korkmasınlar."

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.
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