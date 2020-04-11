Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü: HDP, koronavirüsten daha tehlikeli

Evlatları için farklı illerden gelen anne ve babalar, video çekerek evlat nöbetine devam ettiklerini ifade ettiler.

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, koronavirüsten dolayı bugün HDP İl Başkanlığı önüne gidemedikleri için eylemlerini kaldıkları otelden sürdürdüklerini söyledi.

Bugün eylemlerinin 222. günü olduğunu ifade eden Küçükdağ, "Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, senin kokuna ve sesine hasretim. Onların yalanlarına kanma. Gel devletimize ve askerlerimize teslim ol. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Gözümüzde gözyaşı kalmadı." dedi.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını aktararak, "HDP, çocuklarımızı dağa götürdü. HDP'den çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Yasak olduğu için kaldığımız yerde eylemimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

OYNAT 00:57 Evladı dağa kaçırılan babadan HDP ve PKK'ya tepki Annelerin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdüğü eylemde yer alan baba Abdullah Demir, terör örgütüne yakın bir ajansın yayınladığı görüntülerde oğlunu görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Demir, 'Oğlum seni kandırıyorlar. Kaç gel, devlete teslim ol. Seni kandırmasınlar. Oğlum, fırsatını bulunca kaç gel. Görüntüyü ilk izlediğimde dünya benim oldu. 5 yıldır hiçbir haber alamamıştım. Sağ olduğunu öğrendim' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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"HDP, koronavirüsten daha tehlikeli"

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemi yapan baba Emin Arslan, sokağa çıkma yasağından dolayı bugün kaldıkları otelde eylemlerini sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eylemimizi bırakmıyoruz. HDP, koronavirüsten daha tehlikelidir. HDP bizden ne istiyor? Kendi elleriyle oğlumu PKK'ya teslim etti. Çocuklarımızı ölüme mahkum ettiler, bizi de kendi kapılarına mahkum ettiler."

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Övünç, "Baran oğlum, orası senin yerin değil. Sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum. Nerdeysen dön gel. 222 gündür eylem yapıyoruz. Oğlumu almadan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

OYNAT Evlat nöbeti tutan baba: Dünya koronavirüsle, biz PKK virüsüyle mücadele ediyoruz Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, buradaki eylemine bugün de devam etti. Laçin, 'Şu anda çok acı şekilde dünyayı koronavirüs sardı. Dünya bununla mücadele ediyor. Biz aileler ise bu virüs ile mücadele ediyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 PKK'da çözülme devam ediyor: Bir anne daha 5 yıl sonra evladına kavuştu Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 189 gündür 'Evlat nöbeti' tutan ailelerden 2'sinin evladı daha ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Tekoşin Açar, 5 yıl aradan sonra Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Kızına sarılan anne, sevinç gözyaşları döktü. BiP'te paylaş

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