Gündem Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde aileler nöbet tutmaya devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1192'nci gününde sürüyor.

Erzurum'dan 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Bahar için gelen baba Celal Karakaya ve Diyarbakır'dan 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Rojin için gelen anne Hülya Kızılay da oturma eylemine dahil oldu.

AA

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Baba Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kandırılarak götürüldüğünü söyledi.

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Haber alamadığı evladının nerede olduğunu bilmediğini ifade eden Karakaya, "Kızımın en yakın zamanda gelmesini istiyorum. Evladım için sonuna kadar buradayım. Onu bekleyeceğim. Kızımı seviyorum, gelsin devlete teslim olsun" ifadelerini kullandı.

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