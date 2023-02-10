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Diyarbakır büyükşehir belediyesi 2 binden fazla personelle sahada

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma çalışmaları ve geçici barınma merkezlerinde 2 bin fazla personelle sahada çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi, AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15:43 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Büyükşehir Belediyesi tüm daire başkanlıklarında çalışan personeli depremin yaralarını sarmak için seferber etti.

Büyükşehir Belediyesi tüm daire başkanlıklarında çalışan personeli depremin yaralarını sarmak için seferber etti.

Büyükşehir Belediyesi tüm daire başkanlıklarında çalışan personeli depremin yaralarını sarmak için seferber etti.

Deprem enkaz alanlarında, toplanma merkezleri ve çadır kentlerde vatandaşlara hizmetlerin sorunsuz yapılabilmesi için DBB personelleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.

İtfaiye ekipleri enkaz kaldırma, arama ve kurtarma çalışmaları yürütürken vatandaşların konakladığı yerlerde zabıta ekipleri güvenliğe destek sunuyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yemek yapımı ve dağıtımını gerçekleştirirken Çevre Koruma ve Park Bahçeler Daire Başkanlıkları ekipleri ise vatandaşların kaldığı alanlarda temizlik yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekskavatör, kepçe, kamyon, vinç ve diğer iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı ve sağlıklı içme suyu için ekipleriyle sahada çalışmaya devam ediyor.

145 personel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda görevlendirildi

Büyükşehir Belediyesi, 145 personelini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda görevlendirdi.

Çadır kentlere destek eli

Esnaf ve Sanatkar İşler Daire Başkanlığı, Koşuyolu Parkı, Nevruz parkı, Park 75, Kent Meydanı, Sümerpark, DESOB ve Kurşunlu Cami alanlarında kurulan çadır kentlerde hizmetlerin eksiksiz yapılabilmesi için çalışıyor.

Esnaf ve Sanatkar İşler Daire Başkanlığı, alanlarda kurulu 748 çadırda vatandaşlara, 8 bin 135 battaniye, 2 bin 730 döşek, 741 ısıtıcı verdi.

560 binkişiye çorba, kahvaltılık, yemek servisi


Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarını gideriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, depremden etkilenen vatandaşların ve enkaz alanındaki görevlilerin yemek ihtiyaçlarını gideriyor.

Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar deprem alanı bölgesi ve toplanma alanlarında 35 ayrı noktada toplam 560 bin kişiye çorba, kahvaltılık, yemek servisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için yeme ve içme hizmeti vermeye devam edecek.

2 otobüs Diyarbakır-Adıyaman arası görevlendirildi

Ulaşım Daire Başkanlığı, Adıyaman’da enkaz alanlarında görev yapan 8. Ana Jet Üssü hizmetindeki personeli 2 otobüsü ile taşıyor. Görevli askeri personellerin Diyarbakır-Adıyaman arası vardiya değişimindeki gidiş-dönüş karşılıklı ulaşımı Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle sağlanıyor.


#deprem
#diyarbakır büyükşehir belediyesi
#yardım
1 saat önce
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Diyarbakır büyükşehir belediyesi 2 binden fazla personelle sahada
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