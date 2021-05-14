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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere en güzel bayram hediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda öğrencilere derslerine yardımcı kitap hediye etti.

Haber Merkezi Diğer
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere en güzel bayram hediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, tam kapanma nedeniyle bayramı evde geçiren Bilgi Evi, Akademi Lise ve Konukevi Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerinin zamanlarını verimli geçirebilmesi için 3 bin 500 kitap armağan etti.

Salgın nedeniyle çevrimiçi eğitimlerine devam eden öğrencilere okul derslerine yardımcı, LGS, AYT ve TYT kitapları dağıtan ekipler, ayrıca Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun kaleme aldığı mektubu da ulaştırdı.

Karaloğlu’nun öğrenciler ve ailelerin Ramazan Bayramı’nı kutladığı mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“Bilgi Evimiz’de birlikte derslerle senin sağlığın için kısa bir süre ara verdik. Bilgi Evi’miz açılana kadar sana ulaştırmış olduğumuz kitaplarla iyi çalışacağından ve online derslere katılmayı unutmayacağında hiç şüphem yok. Bu zorlu günler boyunca olağanüstü çaba gösterdiğin ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığın için seninle gurur duyuyor ve seni çok seviyoruz…”

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