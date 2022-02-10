Gündem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Emıtt Fuarnda ödül
YEREL GÜNDEM

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Emıtt Fuar’nda ödül

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) “Destinasyonlar Dalında Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant” ödülünü aldı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Emıtt Fuar’nda ödül
​Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Emıtt Fuar’nda ödül

Diyarbakır, turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan, ülkenin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. Turizm fuarı EMITT fuarında tanıtılıyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılımın sağlandığı turizm ve seyahat fuarına, Sur Belediyesi, Eğil Belediyesi, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren işletmeler katıldı.

Fuar da yoğun ilgi gören Diyarbakır standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya da ziyaret etti. Ersoy ve Bağlıkaya, stantta sergilenen ürünleri inceledi.

En iyi stant ödülü

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda, Diyarbakır’ın tanıtımı için 207 metrekare alan üzerine gerçeğine uygun olarak ölçeklendirilip iki katlı olarak inşa edilen Keçi Burcu şeklindeki stantta gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır standı Fuar Yönetimi tarafından “Destinasyonlar Dalında Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant” ödülüne layık görüldü.

“Kerem ke”

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, medeniyetler Şehri Diyarbakır’ı gastronomisi, tarihi ve kültürüyle 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tüm dünyaya tanıttıklarını belirterek “İnsanlığın yeryüzü serüvenini öğrenmek için sizleri medeniyetin anavatanı Diyarbakır’ımıza bekliyoruz. Kerem ke.” İfadelerini kullandı.

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