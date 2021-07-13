Gündem Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı
DİYARBAKIR

Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır haber... Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı
Jandarma aramada bulunan makineli tüfek, silah ve mühimmatı sergiledi.


Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Balıksırtı Mahallesi kırsalında, cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında icra edilen adli arama faaliyeti kapsamında arama yapıldığı belirtildi.

Tabut içindeki Kalaşkinov tüfek.
Tabut içindeki Kalaşkinov tüfek.

Bixi ve Kalaşnikov bulundu

Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı
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Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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