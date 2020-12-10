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Gündem 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar Mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar: Mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular

3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar: Mahallelinin linç girişiminden kiliseye kaçarak kurtuldular

Diyarbakır’da iki şahıs, 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken mahalleliye yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıslar kiliseye sığınırken, polis ekipleri zanlıları mahallelilerin elinden zor kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Kız çocuğunu kaçırmak isteyenler mahallelinin fark etmesi üzerine yakalandı.
Kız çocuğunu kaçırmak isteyenler mahallelinin fark etmesi üzerine yakalandı.

Diyarbakır'da yaşayan 3 yaşındaki N.İ., evinin kapısının önünde otururken iki şahıs tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Mahalledeki çocuklar durumu N.İ.’nin ailesine bildirdi. N.İ.’nin ailesi ve mahalleliler bisikletle kaçan şahısların peşine düştü. İki sokak ilerleyen bisikletli şahıslar, Meryem Ana Kilisesi önünde önleri kesilerek durduruldu. Mahalleli şahısları linç etmek istedi. Şahıslardan biri kaçarken diğeri de kiliseye sığındı.

Olayı görüp N.i.’nin ailesine haber veren Rojbin Menteş, çarşıya doğru gittiğini, bir adamın bisiklet ile N.İ.’yi götürdüğünü gördüğünü söyledi. Menteş, "Yüzü yanıktı, yaşlıydı. çağırdım daha da hızlanmaya başladı. Direkt gidip annesine söyledim. Annesiyle gittik kızı almaya. Bir tane adam da bisikletle arka taraftan gidiyordu. Adamı düşürdüler biz hepimiz onu dövmeye çalıştık. Polislerde izin vermedi" dedi.

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Biri yakalandı biri kaçtı

Vatandaşlardan Emrah Çınar, çocuğu yukarıdan kaçırıldığını, buraya kadar peşine verildiğini ifade etti. Çınar, "Başka bir bisikletle bunların peşine verip vurdular. Burada onu linç edeceklerdi, polisler bırakmadı. Küçük kızı kaçırdılar. İki kişiymiş, biri kaçtı, birini burada yakaladık. Çocuklar bunların peşlerine verdiler. O an çocuk kaçırıyor dediler" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, zırhlı araçlara bindirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Modifiye değil külüstür: Herkesin merakla baktığı arabaya bakın ne kadar istiyor?
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Kent merkezinde acentecilik yapan Sadullah Özen, 1996 model modifiyeli otomobil satın aldı. Eskimiş ve paslanmış, boyasız bir görüntüye sahip gibi görünen modifiye otomobil dikkat çekti.
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Sıra dışı modifiyesi ile otomobil kentte yoğun ilgi gördü. Modifiye araç tutkusu olduğunu belirten Sadullah Özen, Bu arabayı Çanakkale'den aldım. Genel olarak modifiyeyi seviyorum, tutkusu olan bir insanım. İlgi çekmeyi seviyorum. Ben de bu arabayı oradan aldım. Biraz maliyetli oldu ama bence değer. Baya ilgi çekiyor.
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Özen, gösterilen ilgi yoğun olunca utandığı için aracına birkaç gün binemediğini belirterek, Aracı getirdim, ilk 3-4 gün binmedim. Evin önünde durdu. Sigortasını, muayenesini yaptırdık. Aracın rengi zaten ruhsata işli. Kahverengi gri olarak geçiyor. Aracıma binmekten çekindim. Böyle bir araca binmek, büyük şehirlerde dikkat çekmiyor ama küçük şehirlerde genel olarak dikkat çekiyor.
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Başka bir aracım daha var. Buna her zaman binmiyorum. Büyük bir ilgi var, ondan dolayı ben de rahatsız oluyorum. Ama genç arkadaşlara tavsiye ederim. Dikkat çekmek isteyen arkadaşlara tavsiyede bulunuyorum. Araca binerken, çekinerek biniyorum. Ön güneşliğini indiriyorum gözükmemek için. Caddede o şekilde tur artıyorum diye konuştu.
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Modifiye değil külüstür: Herkesin merakla baktığı arabaya bakın ne kadar istiyor?
Tokat'ta modifiye araç tutkunu 34 yaşındaki Sadullah Özen'in, 1996 model otomobili, sıra dışı görüntüsüyle ilgi çekiyor. Boyasız ve paslanmış gibi görünen otomobili, meraklıları yakından inceliyor.


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