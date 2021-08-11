Diyarbakır'da depoya girmeye çalıştı: Kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu

“Bu belki de Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun<br> <br> 830 bin TL dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunan Mustafa Özlü isimli vatandaş, “Bu arkadaşlar bizlerden kısa vadeli çekle mal temin ettiler. Biz de mal verdik. Biz malları vermeden önce bu arkadaşlar hakkında araştırma yaptığımızda çok olumlu referansları olduğunu gördük ve bu sebeple mallarımızı verdik. Bu arkadaşlar 4-5 yıllık bir firma ama 25 milyon TL'lik bir kredi limitleri var. Evimizi, barkımızı kaybediyoruz. Benim 800 binden fazla zararım var. 6 milyona kadar zararı olan arkadaşlarımız var. Adam piyasayı yaklaşık 200 milyon TL çarptı. Bunun hesabını kim verecek. Biz çekimizi verdik, karşılıksız çıktı. Fabrikaya gittik, içinde hiçbir şey yok. Ne varsa hızlı bir şekilde boşaltıp gitmiş. Şöyle düşünün. Bu belki de Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun. Yaklaşık 200 milyonluk bir vurgun yaptığını düşünüyoruz. Suç duyurusunda bulunduk dedi.