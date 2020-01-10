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DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kış sığınağı ve 30 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Haber Merkezi AA
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi. 2 kış sığınağı ve 30 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak'ta başlatılan "Kıran-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu-01 Narko-Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

AA

Arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş, üzeri branda, örtü ve çalılarla kapatılmış 28 jelikan bidon ve 36 çuval içerisinde 2 ton 80 kilogram esrar, elektronik tartı ve 2 elek ele geçirildi. Söz konusu esrar ve elektronik tartı muhafaza altına alındı, elekler imha edildi.

AA
Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda tespit edilen teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsalında kayalıklar arasına gizlenmiş, jelikan bidon içerisine hazırlanmış, üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan, hareket ettirmeye hassas düzenekli el yapımı patlayıcı düzeneği uzman ekiplerce güvenli şekilde yerinde imhası gerçekleştirildi.

AA
Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık ve kayalık alanda 2 büyük tüp, 6 küçük tüp, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi bulundu.

AA
Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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