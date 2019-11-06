Gündem Eşinin terk ettiği kadın çocuklarıyla iş kurdu 30 metrekarelik odasında üretim yapıyor
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Eşinin terk ettiği kadın çocuklarıyla iş kurdu!

Eşinin terk ettiği kadın çocuklarıyla iş kurdu: 30 metrekarelik odasında üretim yapıyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce eşi tarafından terk edilen Hanım Yüksekdağ (54), 2 oğlu ile birlikte bir toprak evin 30 metrekarelik odasında kurduğu atölyede, haftada bin çift iş eldiveni üretiyor. 4 çocuk annesi, eldivenleri Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Denizli'deki müşterilerine satıyor.

Haber Merkezi DHA
15 yıl önce eşi tarafından terk edilen Hanım Yüksekdağ, çocuklarıyla birlikte çalışıyor.
15 yıl önce eşi tarafından terk edilen Hanım Yüksekdağ, çocuklarıyla birlikte çalışıyor.

Bismil'e bağlı Aralık Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hanım Yüksekdağ, 15 yıl önce eşiyle birlikte iş eldiveni dikip, satmaya başladı. Ancak aynı dönemde eşi tarafından terk edildi. Çocuklarıyla yaşam mücadelesi vermeye başlayan Yüksekdağ, iş eldiveni üretimine devem etti.

Yüksekdağ, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, İzmir gibi şehirlere eldiven satıyor.

Çocuklarının da yardım ettiği Yüksekdağ, akrabalarına ait toprak evin 30 metrekarelik odasını atölyeye çevirdi. 2 dikiş makinesiyle haftada yaklaşık bin çift iş eldiveni diken Yüksekdağ, Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, İzmir gibi şehirlere eldiven satmaya başladı.

Dünyanın en büyük halka arzında tarih belli oldu: 100 milyar dolar bekleniyor
EKONOMİ
Dünyanın en büyük halka arzında tarih belli oldu: 100 milyar dolar bekleniyor

Kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını söyleyen Hanım Yüksekdağ'ın hayali, iş yerini büyütüp, teknolojiden faydalanılan bir atölyeye sahip olmak.

Yüksekdağ, oğullarıyla beraber atölyelerini büyütmek istiyor.

'Bizi terk ettikten sonra işi bırakmadım'

Eşinin kendisini terk ettikten sonra çocuklarıyla bir başına kaldığını anlatan Yüksekdağ, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Eldiven dikim işine kocamla beraber başladık. Bizi terk ettikten sonra işi bırakmadım. Çocuklarımla beraber devam ediyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Diyarbakır, İstanbul, Denizli gibi illere gönderiyoruz. Günde 200 çift eldiven dikiyoruz. 2 dikiş bir de pres makinemiz var. İmkanımız olsa işimizi büyütüp, daha güzel bir yerde bu işe devam ederiz."

Boş senede imza atan damada, kayınpederinden 950 bin liralık borç
GÜNDEM
Boş senede imza atan damada, kayınpederinden 950 bin liralık borç

4 çocuk annesi, eldivenleri Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Denizli'deki müşterilerine satıyor.

Hanım Yüksekdağ’ın büyük oğlu Çetin Yüksekdağ da annesiyle birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Annemle birlikte ürettiğimiz eldivenleri Diyarbakır, İstanbul, Denizli gibi illere gönderiyoruz. İleride de bu işe devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Günde 200 çift eldiven dikiyorlar.

Gençler annesiyle birlikte çalışmanın gururunu yaşıyor.

Yaklaşık 15 yıldır aynı işi yapmaya devam ediyorlar.
O terörist TBMMye girmiş

O terörist TBMM'ye girmiş

​CHP'li Ağbaba'nin PYD'li teröriste propaganda yaptırdığı görüntüler çıktı.
Somalı madencileretazminat müjdesi

Somalı madencilere
tazminat müjdesi

​Bakan Dönmez 2 bini aşkın kişiye güzel haber verdi.
Tarihi geçiş için saatini bekliyor

Tarihi geçiş için saatini bekliyor

​Çin'den Ankara'ya gelen treni Bakan uğurlayacak.
Test çalışmaları başlıyor

Test çalışmaları başlıyor

​Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası geliyor.
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

Alışveriş meraklıları için sanal dolandırıcılar iş başında.
10 ülke için<br>sürpriz adım

10 ülke için
sürpriz adım

50 bin adedi aşıp İspanya'yı geride bırakacağız.

Rusya çocuk hastanesini vurdu

Rusya çocuk hastanesini vurdu

Kuvözlerdeki bebekler başka bir hastaneye tahliye edildi.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
16 yaşındayım sosyopat değilim

16 yaşındayım sosyopat değilim

​Evlatlık alındığı aileyi 9 yaşındayım diyerek kandıran Barnett zihinsel rahatsızlığını inkar etti.

24 saatte 11 taciz gerçekleşti

24 saatte 11 taciz gerçekleşti

Bakanlık, TSK'nın mutabakata tam olarak uyduğunu belirtti.
Başka yapacak işimiz yok

Başka yapacak işimiz yok

Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından karara tepki.
Tercih edilen<br>renk belli oldu

Tercih edilen
renk belli oldu

Çizik izleri fazla belli olmuyor.
Yoğunluktan <br>durağa giremediler

Yoğunluktan
durağa giremediler

​Altunizade metrobüs durağında çile yine başladı.
Suriye'nin interneti Gaziantep'ten

Suriye'nin interneti Gaziantep'ten

Türkiye terörden temizlediği bölgelerde çalışmalara başlıyor.
Hapishane duvarını delip kaçtılar

Hapishane duvarını delip kaçtılar

Cinayet suçundan yargılanmayı bekleyen suçlular duvarı delerek kaçtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.