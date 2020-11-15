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Gündem Diyarbakırda husumetli iki ailenin barış yemini ederek düşmanlıklarını sonlandırdı
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Husumetli iki aile törenle barıştı

Diyarbakır'da husumetli iki ailenin barış yemini ederek düşmanlıklarını sonlandırdı

Diyarbakır'da iki aile arasında 6 ay önce 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet, koronavirüs tedbirleri altında düzenlenen barış töreni ile son buldu. 3 ay boyunca her iki aileyle husumeti sonlandırmaları amacıyla görüşen Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin amacı bölgedeki bütün kan davalarını ve husumetleri sonlandırmak.

Haber Merkezi DHA
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı törende taraflar, Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı törende taraflar, Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde Çetiner ve Aksu aileleri arasında 6 ay önce çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden birer kişi yaralanınca aralarında husumet başladı.

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Bölgede kan davalı ve husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) kurduğu barış komisyonuyla 3 ay boyunca her iki aileyle husumeti sonlandırmaları amacıyla görüşüldü. İkna çalışmaları sonucunda aileler barışmayı kabul etti.

Barış için kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri alınarak tören düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı törende taraflar, Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

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Hedefimiz kan davalarını sonlandırmak

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, iki aile arasındaki husumeti sonlandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Aileleri bir araya getirdik. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah bölgemizdeki bütün kan davalarını ve husumetleri sonlandırmak için öncülük edeceğiz. Hedefimiz bu bölgede kan davalarını ve husumetleri bitirmek. İnsanlarımızın mutlu olması, huzurlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.

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