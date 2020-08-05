Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek'i en son görenlerin bilgisine başvuruldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 31 Temmuz günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Aile, Miraç'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

GÜNDEM Diyarbakır'da 4 yaşındaki Miraç Çiçek evlerinin önünde oynarken kayboldu

Arama çalışması sürüyor

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile mahalleli, Miraç'ı kayboluşunun 6'ncı gününde, iz takip köpekleri ve havadan aramaya devam ediyor.

Son görenlerin bilgilerine başvuruluyor

Şu ana kadar izine rastlanmayan Miraç'ın kayboluşuyla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, çocuğu kaybolduğu gün görenlerin bilgisine başvurdu. Mahallede yürütülen çalışmada, Miraç'ı görenler ile tek tek görüşüldü.