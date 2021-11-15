PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı: İçlerinde HDP'li yöneticiler var

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Kasım 2021'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Aralarında HDP'liler de var
- Adliyeye sevk edilen, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.