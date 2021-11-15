Gündem PKKnın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı İçlerinde HDPli yöneticiler var
ANKARA DİYARBAKIR

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı: İçlerinde HDP'li yöneticiler var

Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin arasında HDP'li il yöneticileri de bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakır haberleri: PKKnın şehir yapılanmasına yönelik operasyon
Arşiv

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Kasım 2021'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

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Aralarında HDP'liler de var

  • Adliyeye sevk edilen, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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