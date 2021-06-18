Restoranı kurşunlayan saldırganlar balkonda uyuyan kadını vurdu

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapalı olan restoranın önüne gelerek, kapısına silahla ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Saldırganlar, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş edip, ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.
Bir restoranı kurşunlayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı.
BALKONDA UYURKUN KOLUNA KURŞUN İSABET ETTİ
Bu sırada balkonda uyuyan F.İ. (50) isimli kadın, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunlar, bazı ev ve iş yerlerine de isabet etti. F.İ. çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir restoranı kurşunlayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı.
Polis caddeyi trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil topladı. Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Şehit polis Yangöz'ün acı haberi Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.
Buldan İlçe Müftülüğünde memur olarak görevli baba Şahin Yangöz, oğlunun şehit olduğu haberini Kaymakam Murat Sarı, emniyet mensupları ve askeri yetkililerden aldı.
Oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, gözyaşı döktü. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehidin baba evine taziye çadırı kuruldu.
Şehit Yangöz'ün bekar ve 6 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.
şehit düşen 26 yaşındaki Polis memuru Ercan Yangöz'ün naaşı gözyaşları içerisinde Bodrum’dan uğurlandı.
Hastane önünde sevenleri ve yakın arkadaşları tarafından dualar okunarak yolcu edinen Şehit Yangöz uzun araç kuyruğu ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şehit cenazesi Emniyet Müdürlüğünde okunan duaların ardından meslektaşlarının gözyaşları arasından ilçeden uğurlandı.
Şehidin naaşı yarın sabah 9’da Muğla’da düzenlenecek şehit töreninin ardından baba ocağı olan memleketi Denizli’ye götürüleceği öğrenildi.
Şehit ateşi Denizli'ye düştü: Gözyaşları içinde uğurlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılarıyla girdiği silahlı çatışmada şehit olan Denizlili Ercan Yangöz'ün Buldan ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Yangöz'ün naaşı görev yaptığı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde okunan duaların ardından meslektaşlarının gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.
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Yangın Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı.
Basın Ekspres Caddesi üzerindeki 5 bin metrekarelik alanda kurulu kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyelerine bağlı su tankerleri de destek verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 koldan müdahale ederek yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı.
Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Fabrikanın alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi
İstanbul'da geceyi aydınlatan fabrika yangını: Beş saatte söndürülebildi
İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
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Olay gece saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldığı 25 yolcu ile Marmaris’e giden Engin Yakış (55) idaresindeki 35 PK 138 plakalı yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkış yakınlarında sağ arka lastiği büyük bir gürültü ile patladı.
Otobüs alev aldı <br>< br> Patlama sesinden sonra yolcu otobüsü lastik kısımlarından alev almaya başladı. İçinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 28 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü sürücünün soğukkanlılığı ile emniyet şeridine çekildi.
İlk müdahale bir TIR şoförü tarafından yangın tüpü ile yapıldı <br>< br> Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören bir TIR sürücüsü aracındaki yangın tüpü ile otobüse müdahalede bulundu.
Yolcuların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından Orhangazi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs kısa sürede küle dönerken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Otobüsten son anda kurtulan yolcular, Tünel içindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile parladığını belirterek, Otobüs önce sağa sola savruldu. Daha sonra otobüs şoförümüz aracı durdurdu ve bizleri tahliye etti. Lastiğin patlaması ile birlikte araçta yanık kokularını hissettik diye görüş belirttiler.
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü: Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı
25 yolcu, 2 şoför ve bir muavin ile İstanbul'dan Marmaris'e gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında önce lastiği patladı, ardından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsün şoförü soğukkanlı bir şekilde otobüsü emniyet şeridine çektikten sonra kısa sürede yolcuları tahliye etti. Yanan otobüs küle dönerken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangın esnasında büyük panik yaşandı.