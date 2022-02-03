Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama: Şube sekreterinin PKK ile teması ortaya çıktı

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Su baskınlarına karşın bazı iş yeri sahipleri günün ilk ışıklarına kadar nöbet tutacaklarını ifade etti.



Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yaşayan İlyas Karakoç'un (62) evinde su baskını meydana geldi. Eşyalarının su içerisinde kaldığını belirten Karakoç, “Sağanak yağış nedeniyle evimi su bastı ve eşyalarımın birçoğu su içerisinde kaldı. Dün geceden bu yana nöbetteyim, itfaiyeden yardım istedim ve gelip suyu tahliye etme konusunda yardımcı oldular” dedi.





Sağanak yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin su basan işletme sahibi Övünç Ünlü (36) ise, “Kendi imkanlarımız ile yaklaşık 2 saattir dükkana dolan suyu boşaltıyoruz. Etrafta hiç kimse yok. Yıllardır da biz böyle kendi imkanlarımız ile mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

