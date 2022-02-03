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DİYARBAKIR

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama: Şube sekreterinin PKK ile teması ortaya çıktı

Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor. Diyarbakır İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube sekreteri F.B.'nin örgütle temasının tespit edilmesinin ardından polis dernekte arama yapıyor.

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Haber Merkezi İHA
Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama: Şube sekreterinin PKK ile teması ortaya çıktı
Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen operasyonda Diyarbakır İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube sekreteri F.B.'nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibarıyla eş zamanlı olarak şüpheli F.B.'nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor.

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