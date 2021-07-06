Diyarbakır kültür sanat etkinliklerini ilçelere taşıyor

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Temmuz ayı kültür sanat etkinliklerini dış ilçelere ayırdı.
Temmuz ayı boyunca 13 dış ilçede yapılacak etkinliklerde “Dünden Bugüne Diyarbakır” fotoğraf sergisi, “Sihirli Anahtar” çocuk tiyatro oyunu, “Sevimli Emolojiler 2” sinema gösterimi, birbirinden renkli klam ve stranların seslendirileceği dengbej divanı ve konserler yer alıyor.
“Köşe Bucak Sanata Doyacak” sloganıyla düzenlenen etkinlikler bugün Çüngüş ilçesi ile başladı.
Etkinliklerin düzenleneceği ilçeler ve yerleri
Etkinlikler, 6 Temmuz’da Çermik Şehit Ömer Yaman Ortaokulu, 7 Temmuz’da Ergani TOKİ Parkı ve Ergani Öğretmen Lisesi, 8 Temmuz’da Hazro Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 12 Temmuz’da Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi, 13 Temmuz’da Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 16-17 Temmuz’da Bismil İbrahim Oruç Parkı, 18 Temmuz’da Eğil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 26 Temmuz’da Kulp Milli Eğitim Müdürlüğü, 27 Temmuz’da Lice Ayşe Toprak Yatılı Bölge Ortaokulu, 28 Temmuz’da Hani Ziya Gökalp Konferans ve Gösteri Salonu ve 29 Temmuz’da Kocaköy Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Anadolu ve İmam Hatip Lisesi’nde vatandaşlarla buluşacak