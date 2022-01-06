Diyarbakır Sağlık Müdürü: Vaka sayılarında yüzde 100’e yakın artış var

Kentte koronavirüse karşı aşılama oranlarını artırmak ve yeni varyant 'Omicron'un yayılımını önlemek için sağlık ekipleri, yoğun çaba gösteriyor.

İl Sağlık Müdürü Tekin, 'Omicron' vakalarına rastladıklarını belirterek, “Ankara referans laboratuvarımızda şüphelendiğimiz vakaları gönderip orada teyitlerini almaya çalışıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor ancak özellikle son hafta içinde tüm Türkiye çapında vakalarda maalesef artış ortaya çıktı. En son dün 66 bin civarında vaka açıklanmıştı. İl olarak baktığımızda maalesef bizde de bir hareketlenme ortaya çıktı” diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.<br><br> Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.<br><br> Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.<br><br> Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı. \"Şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli\"<br><br>Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:<br><br>\"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor.\" Hekimlerin \"Hastalık yoktur hasta vardır\" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu belirtiler varsa dikkat: Koronanın Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta açıkladığı tabloda Diyarbakır’ın, 100 binde 18,5 gibi bir vaka oranına sahip olduğunu dile getiren Dr. Tekin, şunları söyledi:

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"Şu anda baktığımızda bu rakam maalesef 100 binde 40-45’ler civarına çıkmaya başladı. Dolayısıyla bizim de günlük vaka sayısına baktığımızda hemen hemen yüzde 100’e yakın bir artış ortaya çıktı. Rakamlarımız henüz küçük tolere edebileceğimiz bir seviyede ancak özellikle vatandaşlarımızın bu konuda gerçekten duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Yılbaşında kapalı mekanlarda eğlenceler düzenlendi. Bundan sonraki süreçte de havaların soğuması ile birlikte kapalı ortamlarda insanlar daha fazla vakit geçirmeye başlayacak. Kapalı mekanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmediği takdirde maalesef virüsün yayılımına bir davetiye çıkarmış olacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına mutlak suretle dikkat etmeleri. Bunun yanı sıra özellikle hatırlatma doz aşılarını yaptırsınlar. İl genelinde gerek aile hekimlerimiz gerek kurmuş olduğumuz stantlarımız, iş yerlerine, organize sanayi gibi gidip bizzat aşılarını yapmaya çalışıyoruz."

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‘YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 16,5’

Hastanelerde zorlanacakları tablonun şu an olmadığını dile getiren Sağlık Müdürü Tekin, “Şu anda baktığımızda stabil seyrimiz devam ediyor. Özellikle bizim servis yatanlarına baktığımızda 70 civarında bir hastamız olduğunu, yoğun bakımlarda da 25 civarında hastamızın olduğunu görüyoruz. Genel doluluk itibarıyla baktığımızda yüzde 15 servis, yüzde 16,5 da yoğun bakımlarda doluluk oranımız var. Tabi kapasitemizi biz ihtiyaca göre artırıp, azalttığımız rakamlar bunlar. İhtiyaç halinde bunları artırabiliriz ama şu anda bizi tedirgin edecek herhangi bir tablo yok” ifadelerini kullandı.