Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı çok sayıda ilde hayatı olumsuz yönde etkilerken, sömestr tatilinden dönüş için yola çıkacaklara ise kritik bir uyarı geldi. Sürücülere, etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı, araçlarına kış lastiklerini taktırmalarını öneren MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu lastiklerin kilometre performansını artırdığını, emniyetli sürüş sağladığını ve sürücüleri kazalardan koruduğunu kaydetti.