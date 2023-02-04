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Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:08 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır-Şanlıurfa otoyolunda otobüs şarampole düştü.

Diyarbakır-Şanlıurfa otoyolunda otobüs şarampole düştü.

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Mehmet Faysal Işık yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.




#Diyarbakır
#Otobüs kazası
#yaralılar
1 saat önce
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Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda
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