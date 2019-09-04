Diyarbakır son dakika haberleri... 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'da 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği ele geçirilen kenevirin son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 10:32 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 10:57 DHA