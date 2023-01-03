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DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği sosyal medyadaki görüntülere ilişkin soruşturma başlattı: İki polis açığa alındı

Diyarbakır Valiliği, 'polis şiddeti' başlığıyla bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şüphelinin arka cebindeki bıçağın alınması sırasında mukavemet göstermesi üzerine, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği ve şüphelinin etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen iki personelin açığa alındığı bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakır Valiliği sosyal medyadaki görüntülere ilişkin soruşturma başlattı: İki polis açığa alındı
Orantısız güç kullandığı belirlenen iki polis açığa alındı.

Diyarbakır’da 'polis şiddeti' başlığıyla bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yayınlanan görüntüler üzerine Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, 14 Aralık 2022’de saat 18.00 sıralarında Bağlar ilçesindeki ‘Narko Alan’ uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E.’nin yapılan kaba üst aramasında, pantolonunun arka cebinde bıçak olduğu anlaşıldığı, bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı sırada, E.E.’nin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu belirtilerek, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği, E.E.’nin kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin de açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza: Altı yaralı var
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Kaza, saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa 0-3 Tem Bağlantı Yolu Sultangazi istikametinde meydana geldi.
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İddiaya göre, Emre Aydının kullandığı 34 TR 3552 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Mahmut Dağın kullandığı 34 DL 4258 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki sebzeler yola dağılırken, kamyonet sürücüsü Mahmut Dağ ve yanındaki Fevzi Varlık yaralandı.
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Ayrıca kaza sonrası otomobilin sürücüsü Emre Aydın ile beraberindeki Ümit Sevinç, Gönül Karimova ve Beritan Atakol yaralandı.
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Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza: Altı yaralı var
Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden sebze yüklü kamyonete çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

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