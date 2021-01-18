Gündem Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı
DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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