Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıktı.
Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi.
Cenab-ı Hak’tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum.
Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıktı.