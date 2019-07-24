Gündem Diyarbakırda zırhlı polis aracına saldırı
DİYARBAKIR

Diyarbakır Yenişehir'de'da zırhlı polis aracına saldırı

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı ve silah ile saldırı düzenlendi. Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

4 kişi yaralandı, durumları iyi

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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