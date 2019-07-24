Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Hayat

İnmeye yetkili hekim müdahale edebilecek

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara sağlık hizmet sunumunda çok önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. İnme vakalarına en hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek üzere koordinasyonun sağlanması, inme birimlerinin Bakanlığın tescili ve hekimlerin yetkilendirilmesi gibi düzenlemeleri içeren yönerge yayımlandı.