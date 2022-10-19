Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs çarşı-mahalle bekçilerince yakalandı

Taksicinin kendisinden fazla ücret istediğini iddia eden Libyalı turist, “Taksici ile konuştum. Evet, benden Beşiktaş için 100 TL istedi. Sonra polis geldi ve sorunun ne olduğunu sordu. Ben de çok pahalı olduğunu söyledim” dedi. Olayın, turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia eden taksi sürücüsü ise, “Burada oturdum, çay içiyordum. Arkamda trafik vardı. Bayan da “Beşiktaş” dedi. Bekçi arkadaşlar da oradan, karşıdan çıkıp geldi. Arabamı ön tarafa üç beş metre ileri almak şartıyla, bayana “Buyur gel” dedim. O anda bekçi arkadaşlar geldi ve bayanla konuştuktan sonra bana, “Pazarlık mı yapıyorsun?” dedi. Ortalık zaten karıştı. Gördüğünüz gibi arabam bağlandı. Hayır, pazarlık yapmadım. Benim de çoluğum çocuğum var. Bu işten ekmek yiyorum. Gideceği yer zaten Beşiktaş, trafik açık. Beşiktaş’a bırakıyordum zaten bayanı. Arabamı şuraya çektim ki trafik rahatlasın. Yolcuyu alıp gideceğim” diye konuştu.