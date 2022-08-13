Diyarbakır'da 1200 personelle dev operasyon: PKK’nın finans kaynakları kurutuluyor

Bakan Soylu operasyondan görüntüler paylaştı: İkisi yeşil kategori olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu'nda ikisi yeşil kategori olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

