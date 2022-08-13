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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 1200 personelle dev operasyon: PKK’nın finans kaynakları kurutuluyor

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır’da “Eren Abluka-34'' ve “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda 1200 personelle dev operasyon: PKK’nın finans kaynakları kurutuluyor
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da “Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1200 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında;

8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kg esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU: TERÖRÜN FİNANSMANI DA ABLUKA ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında!

Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda;

8.849.330 KÖK KENEVİR

648.200 KÖK SKUNK

775 KG ESRAR (kubar ve toz)

ELE GEÇİRİLDİ

Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler"

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