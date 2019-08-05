Gündem Diyarbakırda 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır haber: Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.
Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Kocaköy kırsalında 1 Ağustos'ta, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök Hint keneviri ve sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

8 ayda 15 milyon kök hint keneviri ve 9 ton esrar

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı destekli 1 Ocak- 2 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 bin 815 kilo esrar tohumu, 46 bin 182 metre su hortumu, 16 su motoru ve jeneratör ele geçirildi.

1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 381 narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 200 şüpheliden 31'i ise tutuklandı.

İsrail askerlerini kanser etti

İsrail askerlerini kanser etti

​Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askere teşhis konuldu.
Birinci nakil sonuçları açıklandı

Birinci nakil sonuçları açıklandı

​LGS kapsamındaki birinci esas nakil sonuçları açıklandı.
Pencereyi kırıp yardım çığlığı attılar

Pencereyi kırıp yardım çığlığı attılar

​Otelde çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu.
Kız kardeşini de öldürmüş

Kız kardeşini de öldürmüş

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı.
1 kişi kayboldu

1 kişi kayboldu

Caddeleri dükkanları su bastı mahsur kalanlar var.
Çöp konteyneri ile varile saklanmışlar

Çöp konteyneri ile varile saklanmışlar

​Polisten kaçmak için araçtan atlayanlar yakalandı.

Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali geldi.

Bayram öncesi açıklanacak

Bayram öncesi açıklanacak

​ÖSYM'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Katliam

Katliam

Suriye'de 255 kimyasal saldırı düzenlendi.
Keşmir<br> diken üstünde

Keşmir
diken üstünde

Hindistan, Müslümanları hedef almaya hazırlanıyor.
200 bin işlem

200 bin işlem

Nöbetçi noterlik uygulamasına büyük ilgi.
Yanlış teşhis<br> hakimi yaktı

Yanlış teşhis
hakimi yaktı

Önce görevden sonra da gözaltına alındı.
Yas tutacaklar

Yas tutacaklar

ABD'yi 'beyaz ırkçı' terörü vurdu.
MHP ile yola devam

MHP ile yola devam

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.