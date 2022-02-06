Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sarkis Ermeni Kilisesi restore edilecek

Sur'un Alipaşa Mahallesinde 3 bin 769 metrekare alana sahip, mülkiyeti Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfına ait olan ve üst bölümü tamamen yıkılan tarihi kilise, kentte 1950-1985 yılları arasında uzun süre çeltik fabrikası olarak kullanıldığı için halk arsasında Çeltik Kilisesi olarak da biliniyor.

Kilisenin 1840 yılında onarıldığına dair tamir kitabesi Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde yer alıyor.

941 bin 640 lira bedelle kilisenin rölöve ve projeleri hazırlanacak

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyetin geçen yıl ekim ayında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaretinde, 16. yüzyılın dinsel çeşitliliğinin simgelerinden biri olan Diyarbakır'daki kiliselerin korunmaları gerektiği gündeme geldi.

Yapıların yaşamının uzatılması ve gelecek nesillere aktarılması için onarım çalışması yürütülmesi gereken kilisenin, proje hizmet alımının Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından karşılanacak ödenekle yapılması için Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne talimat verildi.

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Taşınmaz kültür varlıkları katkı payı Valilikten sağlanan ödenekle Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce 28 Aralık 2021'de ihale yapıldı. 941 bin 640 lira bedelle yapılan ihalenin sözleşmesi imzalandı.

Lazer tarayıcı cihazlarla ölçüm yapılıyor

İhale kapsamında kilisenin yüksek hassasiyette ve hatasız şekilde tespiti ve belgelenebilmesi için lazer tarayıcı cihazlar kullanarak elde edilen 3 boyutlu nokta bulutu üzerinden alınan verilerle belgeleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak rölöve çizimlerine başlandı. Saha çalışmaları sırasında kilise duvarları üzerinden malzeme örnekleri alındı. Malzeme örnekleri hem farklı dönemlerin malzeme ve yapım tekniği bilgisi hem de müdahale kararlarında etkili olacak.

"Kilise anıtsal bir yapı"

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç ve Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı Başkanı Ergün Ayık, kilisede incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmayla ilgili bilgi aldı.

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Koç,16. yüzyılda yapılan kilisede zaman içerisinde cemaatinin azalmasıyla tahribat ve bozulmaların başladığını, tarihi yapının 1950 ve 1985 tarihlerine kadar da çeşitli kamu kurumları tarafından depo olarak kullanıldığını belirtti.

Anıtsal bir yapı olan kilisenin Diyarbakır için önemli bir değer taşıdığını ifade eden Koç, "Rölöve ve projelerin altlığını oluşturacak olan ölçümler yapılıyor. Aynı zamanda kilisenin duvarlarından malzeme örnekleri alındı. Bu malzemeler analiz edilerek yapıldığı döneme ve tekniğine ilişkin bilgiler elde edilecek." diye konuştu.

"Hazırlanacak projeler Rölöve ve Anıtlar Kuruluna gönderilecek"

Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı Başkanı Ergün Ayık da tarihi yapının Diyarbakır'da ayakta kalan 2 kiliseden biri olduğunu aktardı.

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Ayık, kiliseyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, kilisede ölçümler yapıldığını, restorasyon projelerinin hazırlanması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

"Hazırlanacak projeler Rölöve ve Anıtlar Kuruluna gönderilecek. Bu oldukça maliyetli bir iş. Vakıf olarak buna müsait olmadığımız için Valimizin gayretleriyle projelendirme işi ihaleye çıktı. Rölöve ve projelendirme işi yapılıyor. Valimiz Münir Karaloğlu'nun büyük destekleri var. Kendisi bilhassa eserlerin Diyarbakır'a kazandırılması için büyük gayret sarf ediyor." ifadelerini kullanan Ayık, bu çalışmanın da bunun göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ayık, "Burayı bir anıt olarak yeniden restore etmeyi düşünüyoruz." dedi.

FOTOĞRAF 16 İlçenin Çamlıyamaç Mahallesi'nde, kral Adernese'nin oğulları Bagrat ve Davit tarafından, 963-973 yılları arasında o yörede yaşayan insanlar için yaptırılan kilisenin, zamanla çeşitli nedenlerle duvarları, süslemeleri ve sütunları zarar gördü. Ne zaman yıkıldığı belli olmayan bir sütunun yerine konulan kütük ve demirle daha fazla zarar görmesi önlenerek muhafaza edilmesiyle dikkati çeken kilise, mimarisi, süslemeleri ve İncil'den alıntıların yanı sıra yapının inşa sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu kitabeleriyle her yıl başta Gürcüler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgede turizmi canlandırmak ve tarihi yapıyı korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak rölöve, restitüsyon projesi sayesinde tarihi bina, zarar görmemesi için yapısal ve güçlendirme çalışmaları bir süre internet ve elektronik ortamda izlenip daha sonra dokusuna uygun şekilde onarılacak. Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, kilisenin 10. yüzyıla ait çok önemli eserlerinden olduğunu anımsattı. Yüzyıllardır ayakta kalan kiliseyi yapan ustaların büyük kısmının o köyde yaşayan insanlar olduğunu ifade eden Özsoy, \"Burayı özgün kılan unsurlardan birisi de o dönemden kalan taş ocağının halen muhafaza ediliyor olması. Bu kapsamda restitüsyon ve rölöve projesi çizilirken taş ocağının yeri de belirlendi ve buranın yapımı esnasında kullanılacak taşlar aynı o ocaktan alınacak.\" dedi. Ardından, \"Elektronik ve internet ortamıyla binanın zayıf ve güçlü yönleri ortaya çıkacak. Yani deyim yerindeyse yapının röntgeni çekilerek onarım gerçekleşecek. Onun akabinde de yapısal güçlendirme yapılacak.\" diye konuştu. Bu işlemlerin yapıya zarar vermeden yapılacağını anlatan Özsoy, çalışmalar sonunda söz konusu yapının daha aktif şekilde turizme kazandırılacağını aktardı. Özsoy, \"Binada, mevcut dokusu bozulmadan konulan, taşıyıcı kolon olarak bilinen bir kütüğümüz var. Büyüklerimiz o kütüğün ne zaman konulduğunu bilmediklerini söylediler. Bu kütüğün oraya konulma nedeni yıkılmasının, uçmasının önlenmesi.\" ifadelerini kullandı. Sözlerine, \"Bu da bizim milletimizin kendi kültürüne ait olmasa bile tarihi eserlere nasıl sahip çıktığının ve nasıl bilinçli şekilde koruduğunun göstergesidir. Biz de bu kapsamda elimizden geldiğince binamızı korumaya çalışıyoruz.\" diyerek devam etti. Burada sütun olarak kullanılan kütüğün çok önemli görev üstlendiğini söyleyen Özsoy, \"Kütüğün yanında şu anda taşıyıcı görevi gören başka unsur olan demir aparat var. Onu da buraya gelen turistler takviye amaçlı koymuş, ancak ecdadımız oraya koyduğu kütüğün nemden, rutubetten etkilenmeyecek malzemeden olmasına özen göstermiş.\" dedi. Son olarak, \"Kültür ve Turizm Bakanlığımızca da yapısal izleme ve güçlendirme ihalesi yapıldı mı bu yapı yine yüzyıllar boyunca insanlığın kültür mirası olmaya devam edecek.\" diyerek bitirdi. . . . . . Tarihi kilise "röntgeni çekilerek" restore edilecek Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 10. yüzyılda Gürcü Kralı Kuropalat Adernese'nin oğullarınca inşa ettirilen Öşvank Kilisesi, elektronik ortamda yapılacak tespitler sonrası gerçekleştirilecek restitüsyon ve rölöve çalışmalarıyla aslına uygun restore edilecek.

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