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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 5 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.13 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

10:31 . 16/06/2023 Cuma
DHA
Diyarbakır'da arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler köyünde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Hastanede tedavisi süren 2 yaralının da şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edildiği olayla ilgili 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayda hayatını kaybedenler ise toprağa verildi.

Jandarma ekiplerinin köydeki güvenlik önlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Serçeler köyünde, iki aile arasında çıkan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilmiş, olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği, M.A ve A.A'nın da yaralandığı bildirilmişti.

#Diyarbakır
#Arazi
#Kavga
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