Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 5 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler köyünde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Hastanede tedavisi süren 2 yaralının da şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edildiği olayla ilgili 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayda hayatını kaybedenler ise toprağa verildi.

Jandarma ekiplerinin köydeki güvenlik önlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.



