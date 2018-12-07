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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 45 yaralı - Son dakika haberleri

Diyarbakır'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 45 yaralı

Diyarbakır'da belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

AA
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi geldi.

Diyarbakır'da belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Kazanfer Caner idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 VF 040 plakalı pamuk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 46 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan yaralılardan Ali Ertem (45), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Çınar Kaymakamı Selami Kaya, yaptığı açıklamada, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaralıların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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