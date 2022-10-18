Gündem Diyarbakırda bıçaklı kavga 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Diyarbakırda bıçaklı kavga: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Arşiv.

Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada merkez Bağlar ilçesi Rihan Parkı'nda, 16 Ekim'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilenler tarafından iki kişinin öldürüldüğü yönünde çıkan asılsız haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Rihan Parkı'nda 16 Ekim'de 17.50 sıralarında iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişinin kesici aletle yaralandığı, yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olaya karışan 5 suça sürüklenen çocuğun suç aletleriyle yakalandığı, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan E.İ.N'nin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Olayda kesici alet kullanan E.İ.N. ve beraberindeki diğer 4 suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu suçlarından herhangi bir kayıtlarının bulunmadığı gibi yapılan araştırmalarda olay esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduklarını gösterir herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde de konunun uyuşturucuyla ilgili olduğuna dair herhangi bir şüpheli ya da müşteki beyanı bulunmamaktadır. Halkımızın sosyal medya mecralarında kasıtlı olarak üretilen bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçakladıktan sonra serbest kalan şahıs tutuklandı
GÜNDEM
Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçakladıktan sonra serbest kalan şahıs tutuklandı

Mersin'de bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti
GÜNDEM
Mersin'de bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalılar çıkarma yaptı

Paris Otomobil Fuarı başladı: Asyalılar çıkarma yaptı
561 kilometre uzaktaki hedefini vurdu

561 kilometre uzaktaki hedefini vurdu

Yerli Füze 'Tayfun' Rize'de ateşlendi.
İstanbul ve bazı illere uyarı yapıldı

İstanbul ve bazı illere uyarı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
'Sekiz saat neredeydin açıkla'

'Sekiz saat neredeydin açıkla'

Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti tepkisi: Kimlerle fiskos yaptın

​Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'e çıkarıldı.

​87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.