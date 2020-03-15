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POLİTİKA

Diyarbakır'da bin kişi AK Parti'ye katıldı

Diyarbakır'da bin kişi AK Parti'ye katıldı

Diyarbakır’da bölgenin kanaat önderlerinden iş adamı ve hukukçu Hacı Süleyman Çiçek ile beraberindeki bin kişi AK Parti’ye katıldı.

Haber Merkezi İHA
Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Hacı Süleyman Çiçek, AK Parti ile gönüllerini birleştirdiklerini söyledi.
Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Hacı Süleyman Çiçek, AK Parti ile gönüllerini birleştirdiklerini söyledi.

Bölgenin kanaat önderlerinden iş adamı ve hukukçu Hacı Süleyman Çiçek’in öncülüğünde bin kişi, AK Parti’ye katıldı. Çiçek ve beraberindekiler AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Partili Çermik Belediyesi Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve kalabalık bir bir grup tarafından karşılandı. Çiçek, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamanın ardından beraberindekilerle birlikte partiye katıldı. Çiçek ve beraberindeki bin kişi, işlemleri için AK Parti il binasına geçti.

İHA

"AK Parti ile gönüllerimizi birleştirdik"

Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Hacı Süleyman Çiçek, AK Parti ile gönüllerini birleştirdiklerini söyledi.

İHA

Çiçek, "Bugün burada AK Parti’ye ailem ve sevdiklerimle beraber katılmanın mutluluğu içerisindeyim. AK Partimiz 18 yılda yaptığı hizmetlerle devrim niteliğini kazandırmıştır. İnanıyoruz ki siyasal istikrar ekonomik istikrarı beraberinde getirecektir. Reisimize güvenmemiz, kendisine tüm gücümüzle sadece oy vermek değil, tüm gücümüz ve desteklerimizle arkasında olacağımızı buradan göstermek istedik. O yüzden akrabalarımızla burada üye kazandırmak için geldik. Üye kazandırmak her ne kadar temsili olsa da bugün burada aslında gönüllerimizi birleştirdik, bundan sonra AK Parti’nin yanında olacağımızı da ima etmiş olduk. 2023 hedeflerine hızla devam ederken yaklaşık bin katılım oldu, bu da spontane gelişti, devamında daha çok üye kazandıracağız" dedi.

Çiçek ve beraberindekiler AK Parti’ye katıldıktan sonra Rabia işareti yaptı.

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