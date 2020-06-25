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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da bir garip hırsızlık: Yıllarca gözü gibi baktığı ağaçları çalındı - Diyarbakır haberleri

Diyarbakır’da bir garip hırsızlık: Yıllarca gözü gibi baktığı ağaçları çalındı

Diyarbakır'da hırsızlar, bir işletmenin önünde bulunan çam ağaçlarını çaldı. Sabah dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırırdı. İşletme sahibi Mustafa İritaş, "Hırsızları bulsunlar, bana gelip 10 tane ağaç al deselerdi alırdım. Ben 2 yıldır bu bahçe ile uğraşıyorum, nasıl bebekle uğraşıyorsam bu bahçeyle de o şekilde ilgilendim. Gelip 6 evladımı koparıp götürdüler. Bahçeyi yaklaşık 25 bin liraya yaptım. Bu ağaçların tanesi de 250 lira. Benim ricam bu tür şeylere yetkililer biraz duyarlı olsun ve bunları bulsunlar" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü.
İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü.

Diyarbakır'daki olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafe işletmecisi yaklaşık 2 yıl önce iş yerinin girişini güzel bir görünüme kavuşturmak için çam fidanları aldı. Aldığı çam ağaçlarına 2 yıldır evladı gibi bakan işletme sahibi, önceki gün dükkanını açmaya geldiğinde neye uğradığını şaşırdı.

İHA
Aldığı çam ağaçlarına 2 yıldır evladı gibi bakan işletme sahibi, önceki gün dükkanını açmaya geldiğinde neye uğradığını şaşırdı.

İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü.

İHA

2 dakikada kökünden çıkarılan ağaçların daha sonra motosikletle götürüldüğünü gören işletme sahibi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İHA
İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü.

"6 evladımı koparıp götürdüler"

İşletme sahibi Mustafa İritaş, ağaçlarını çalan hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

İHA
İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü.

İritaş, "Ayın 21’inde gece 02.50’de gelip benim çam ağaçlarımdan 6 tanesini söküp götürüyorlar. 2 kişi geliyor, görüntülerde var. Diyarbakır’da bir ilk galiba, görünmemiş bir şey. Bir arkadaşımız görmüş sabah bana söyleyince gece gelip toplayıp, yolun öbür tarafına bırakıyorlar. Sabah 06.00 civarı bir motosiklete bindirip geçip gidiyorlar. Ağacı kökten götürüp kaldırıyorlarsa onlara söyleyecek sözüm yok. Hırsızları bulsunlar, bana gelip 10 tane ağaç al deselerdi alırdım. Ben 2 yıldır bu bahçe ile uğraşıyorum, nasıl bebekle uğraşıyorsam bu bahçeyle de o şekilde ilgilendim. Gelip 6 evladımı koparıp götürdüler. Bahçeyi yaklaşık 25 bin liraya yaptım. Bu ağaçların tanesi de 250 lira. Benim ricam bu tür şeylere yetkililer biraz duyarlı olsun ve bunları bulsunlar" dedi.

İHA
Aldığı çam ağaçlarına 2 yıldır evladı gibi bakan işletme sahibi, önceki gün dükkanını açmaya geldiğinde neye uğradığını şaşırdı.

Diyarbakır'da bir garip hırsızlık, yıllarca gözü gibi baktığı ağaçları çalındı
FOTOĞRAF 9
Title
Diyarbakır'daki olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafe işletmecisi yaklaşık 2 yıl önce iş yerinin girişini güzel bir görünüme kavuşturmak için çam fidanları aldı.
Title
Aldığı çam ağaçlarına 2 yıldır evladı gibi bakan işletme sahibi, önceki gün dükkanını açmaya geldiğinde neye uğradığını şaşırdı.
Title
İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü.
Title
2 dakikada kökünden çıkarılan ağaçların daha sonra motosikletle götürüldüğünü gören işletme sahibi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Title
İşletme sahibi Mustafa İritaş, ağaçlarını çalan hırsızların bir an önce bulunmasını istedi. İritaş,
Title
İritaş, Ayın 21'inde gece 02.50'de gelip benim çam ağaçlarımdan 6 tanesini söküp götürüyorlar. 2 kişi geliyor, görüntülerde var. Diyarbakır'da bir ilk galiba, görünmemiş bir şey. Bir arkadaşımız görmüş sabah bana söyleyince gece gelip toplayıp, yolun öbür tarafına bırakıyorlar. Sabah 06.00 civarı bir motosiklete bindirip geçip gidiyorlar. Ağacı kökten götürüp kaldırıyorlarsa onlara söyleyecek sözüm yok diye konuştu.
Title
İritaş, Hırsızları bulsunlar, bana gelip 10 tane ağaç al deselerdi alırdım. Ben 2 yıldır bu bahçe ile uğraşıyorum, nasıl bebekle uğraşıyorsam bu bahçeyle de o şekilde ilgilendim. Gelip 6 evladımı koparıp götürdüler. Bahçeyi yaklaşık 25 bin liraya yaptım. Bu ağaçların tanesi de 250 lira. Benim ricam bu tür şeylere yetkililer biraz duyarlı olsun ve bunları bulsunlar dedi.
Title
Title
Diyarbakır'da bir garip hırsızlık, yıllarca gözü gibi baktığı ağaçları çalındı
Diyarbakır'da hırsızlar, bir işletmenin önünde bulunan çam ağaçlarını çaldı. Sabah dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.


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