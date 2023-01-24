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Diyarbakır’da bir polisin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 4 gözaltı

Diyarbakır’da bir polisin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı.

19:02 . 24/01/2023 Salı
DHA
Diyarbakır’da bir polisin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 4 gözaltı.

Diyarbakır’da bir polisin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 4 gözaltı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı otomobilin, önce polis memuru Kemal Güleç’in (32) kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil, ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde, kazada yaralanan otomobilin sürücüsü H.A’nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Dün bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, polis memuru Güleç hayatını kaybetmiş, 1’i polis 5 kişi yaralanmıştı.

#diyarbakır
#kaza
#polis
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