Gündem Diyarbakırda CHPliler partilerinde demokrasi kalmadı deyip AK Partiye geçti
DİYARBAKIR

Diyarbakır’da CHP'liler 'partilerinde demokrasi kalmadı' deyip AK Parti'ye geçti

Diyarbakır’da geçmiş dönem CHP İl Başkan Adayı Süleyman Arslan, 45 kişilik ekibi ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı.

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Diyarbakır’da CHPliler partilerinde demokrasi kalmadı deyip AK Partiye geçti
Diyarbakır

AK Parti’ye Diyarbakır’da katılımlar devam ederken, bu kez CHP İl Başkanı Adayı Süleyman Arslan 45 kişilik ekibi ile birlikte toplu katılım gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, CHP’de demokrasi ve adaletin olmadığını belirterek AK Parti’ye geçtiğini ifade etti.

"Adaletin kalmadığına kanaat getirdik"

Arslan, "45 kişilik bir ekiple CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçtik. İl başkanlığı seçimlerinde ve seçimden sonraki süreçte parti içerisinde olumsuz gelişmeler yaşandı. CHP’ye inanarak bu yola çıktık. Ancak CHP’de demokrasi ve adaletin kalmadığına kanaat getirdik. Demokrasinin olduğuna inanarak yola çıktığımız CHP, yaklaşık 2,5 yıldır siyaset yaptığımız partinin aslında demokrasi, adalet ve hak ile hiçbir alakasının olmadığını hep birlikte öğrendik. Ekibim ile ortak karar alıp, demokrasi ve adaletin olmadığı CHP’den ayrılıp, adaletin ve demokrasinin olduğu AK Parti’ye geçmenin kararını aldık" dedi.

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