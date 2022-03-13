Diyarbakır'da durdurulan tırın gizli bölümlerinden 140 kilogram eroin çıktı

Hayat

Gençlerin erken hasadı: Karpuz

Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yeni bir çocuk dergisi olan Karpuz, yayın hayatına başladı. Mutfağında çocukların ve gençlerin yer aldığı derginin Genel Yayın Yönetmenliğini de 22 yaşındaki Erkam Aslanoğlu yapıyor. Aslanoğlu, “Karpuz’un okul olmasını istiyoruz. Karpuz Dergimizde ortaokullu arkadaşlarımızın sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten taraf olmalarını istiyoruz” diyor.