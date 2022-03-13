Gündem Diyarbakırda durdurulan tırın gizli bölümlerinden 140 kilogram eroin çıktı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da durdurulan tırın gizli bölümlerinden 140 kilogram eroin çıktı

Diyarbakır'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakırda durdurulan tırın gizli bölümlerinden 140 kilogram eroin çıktı
Diyarbakır'da bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü yaptı.

Ekipler, M.K.S. ve F.S'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli aracı durdurdu.

Narkotik eğitimli dedektör köpek, "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 paket halinde 140 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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