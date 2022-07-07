Gündem Diyarbakırda Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı
ANKARA

Diyarbakır’da Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1040 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. 51 noktada gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Diyarbakır’da Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı
Diyarbakır’da Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1040 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. 51 noktada gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildiği belirtildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 (Lice/Daralan) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, jandarma komando özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1040 personel görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Daralan Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda; 2,5 kilo toz esrar ve 45 kilo 600 gram kubar esrar olmak üzere toplam 48 kilo 100 gram esrar, 665 bin 736 kök kenevir bitkisi, 3 bin 450 metre sulama hortumu ve 3 su motoru ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz
GÜNDEM
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: İki askerimiz şehit oldu
GÜNDEM
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: İki askerimiz şehit oldu
100 milyon dolarlıkmega yat Bodrumda

100 milyon dolarlık
mega yat Bodrum'da

​Rus milyardere ait: İçerisinde 30'dan fazla kabin var.
Efsane 104 yıl sonra geri döndü

Efsane 104 yıl sonra geri döndü

Sadece 8 bin 300 adet üretildi.
İngilterede hükümet krizi

İngiliz medyası ​Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı Yakub ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar...

​İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.