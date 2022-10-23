Diyarbakır’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken uçak seferleri yapılamıyor

Diyarbakır'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından yeniden seferlerin başlayacağı belirtildi.
Diyarbakır'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından yeniden seferlerin başlayacağı belirtildi.
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