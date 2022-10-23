Gündem Diyarbakırda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken uçak seferleri yapılamıyor
DİYARBAKIR

Diyarbakır’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken uçak seferleri yapılamıyor

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır Havalimanı'nda ise uçaklar iniş kalkış yapamadı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakır’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken uçak seferleri yapılamıyor
Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu.

Diyarbakır'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından yeniden seferlerin başlayacağı belirtildi.

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